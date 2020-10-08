35-річна співачка, ведуча шоу «Танці з зірками» Тіна Кароль

Як передає Politeka.net, бурхливе обговорення на офіційній сторінці шоу в Instagram почалося через відверті вбрання артистки. (Щоб подивитися фото-проскролльте вниз)

Користувачів мережі попросили вибрати, який наряд Кароль їм подобається більше: атласну сукню жовтого кольору з розрізами, оголюють пікантні частини тіла або напівпрозору сукню з червоними вставками.

Однак в результаті на артистку обрушився шквал критики.

"Пора тіні змінюватися, і зачіску і стиль", "чому їй вічно "зализують" волосся", "червона помада робить Тіну старіше і вульгарною", "навіщо груди постійно оголювати?!", "Всі образи, де груди гуляє сама по собі, виглядають якось...", "Одне і те ж, хочеться нових образів", "хоч одяглася вже, але все одно виставляє свої тілеса, це стало її візитною карткою!", "Не розумію її іміджу, будує з себе таку безневинну незайману, а наряд "говорить" інше. Занадто вульгарно, як глядачі повинні кожен раз оцінювати її декольте", - пишуть в коментарях.

У той же час інші користувачі Мережі засипали Кароль компліментами: «Тіна з кожним ефіром все красивіше і красивіше стає», «завжди красуня», «У чому б не була, все рівно залишається божественно красивою», «неперевершена в будь-якому образі».

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