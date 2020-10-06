35-летняя украинская певица Тина Кароль потрясла элегантным и в меру раскрепощенным образом

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала выступление на шоу "Танці з зірками" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Изящная блондинка предстала в роскошном велюровом платье черного цвета с безумным разрезом, украшенным серебристой тесьмой. Ткань наряда выгодно обтянула аппетитные формы Тины, подчеркнув ее точеную талию с бедрами, а также пышную грудь.

Кароль с идеальной укладкой и смоки-макияжем эффектно исполнила песню во время одного из танцев. Пользователи высоко оценили и ее внешний вид, и талант:

"Мурашки 😍❤️"

"Вы просто прелесть ❤️"

"Такая красота 😍И исполнение, и платье 😍Нереально 😍"

"Элегантная. Нежная. Утонченная🤤🖤"

"Ничего лишнего! Все так в тему! И платье и танец и песня! 🔥👍"

"Платье прелесть, так идет закрытый стиль"

"Тина, как ты изменилась! Мне так нравится твоя живая улыбка и блеск в глазах... Будь счастлива. А мы все просто будем тебя любить и радоваться за тебя"

"Черные платья на тебе - это что-то особенное"

Примечательно, что ранее Тину заподозрили в беременности. В одном из эфиров "Танців з зірками" Кароль блистала в вечернем нюдовом платье с прозрачными и красными вставками. Наряд имел соблазнительный крой в зоне декольте, который обнажал грудь артистки. Кроме этого, платье было со шлейфом, что придало голливудской роскоши образу Кароль. Правда, этот же шлейф, по мнению некоторых пользователей, будто бы служил "прикрытием" для беременного животика артистки.

«Мне одной кажется, что Тина беременная?))) Эта красная полоска спереди как бы прячет живот, а акцент сделали на грудь», «Мне кажется, она прячет животик», - предположили в комментариях.

Напомним, Кароль вскружила голову топом своих самых смелых образов: "Львица, ангелок и даже рок-дива".

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