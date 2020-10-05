Эфиры «Танців з зірками» уже традиционно запоминаются не только яркими номерами участников и скандалами, но и невероятными нарядами ведущей Тины Кароль

Не став исключением и шестой выпуск.

Эфир открыли Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского, а также Тина Кароль и Юрий Горбунов, которые вместе спели Червону руту.

При этом Кароль блистала в будоражащем воображение платье желтого цвета, изюминкой которого стали разрезы, обнажающие пикантные части тела.

Образ дополнили макияжем с акцентом на глаза и украшениями с камнями нежно-голубого цвета.

Наряд ведущей традиционно вызвал бурные обсуждения в Сети. Кто-то восхищается эффектным образом, в то же время другие пишут, что такое платье полнит певицу.

«Не подходит, полнит», «Это платье Тину полнит. Но она прекрасна», «Какая сладкая лапочка», «Какая сладкая лапочка», «Приятный и прекрасный человечек», «Образ Тиночки сегодня просто вуаля класс просто огонь», «Такой красоте и макияж не нужен», "Так и хочется поцеловать", - пишут в Сети.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

Также Politeka писала, что Тина Кароль в наряде искусительницы соблазнила размерами, украинцы оценили: «Эмоции зашкаливают!»