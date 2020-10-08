35-летняя певица, ведущая шоу «Танці з зірками» Тина Кароль

Как передает Politeka.net, бурное обсуждение на официальной странице шоу в Инстаграм началось из-за откровенных нарядов артистки. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

Пользователей Сети попросили выбрать, какой наряд Кароль им нравится больше: атласное платье желтого цвета с разрезами, обнажающими пикантные части тела или полупрозрачное платье с красными вставками.

Однако в результате на артистку обрушился шквал критики.

«Пора Тине меняться, и прическу и стиль», «Почему ей вечно "зализывают" волос», «Красная помада делает Тину старее и вульгарной», «Зачем грудь постоянно оголять?!», «Все образы, где грудь гуляет сама по себе, выглядят как-то...», «Одно и то же, хочется новых образов», «Хоть оделась уже, но все равно выставляет свои телеса, это стало ее визитной карточкой!», «Не понимаю ее имиджа, строит из себя такую невинную нетронутую, а наряд "говорит" другое. Слишком вульгарно, как зрители должны каждый эфира оценивать ее декольте», - пишут в комментариях.

В то же время другие пользователи Сети засыпали Кароль комплиментами: «Тина с каждым эфиром всё красивее и красивее становится», «Всегда красотка», «В чем бы не была, все ровно остаётся божественно красивой», «Непревзойденная в любом образе».

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