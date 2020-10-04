Популярная украинская певица Тина Кароль порадовала домашним видео с питомцем

Очень редко Тина показывает личные кадры из дома или же демонстрирует на фото, как отдыхает на выходных. Поэтому каждое фото в разделе Стори в социальной сети Инстаграм будоражит публику не на шутку.

Как известно, Тина не показывает в профиле ничего лишнего, а все кадры, которые публикует в Сторы сразу же разлетаются по фан-страницах. На главном аккаунте звезды «фанТина» бил представлен милый ролик, на котором звезда пожелала отличного выступа для коллеги Юлии:

«Наш котик😻 Видео от Тиночки для @the_hardkiss ❤️», - сказано в сообщении под роликом с Тиной и домашним питомцем – милой серой кошечкой.

Вот что пишут фанаты:

«Как зовут этого котю? Вообще-то у такой хозяйки кот должен быть золотой, как лев и с усами в сметане; Цікаво кіт розуміє в кого на руках сидить 🤔😂❤️; Моя кошка так же сидит на руках) 2 секунды и все - до свидания 😁; кошечка родилась в рубашке...сорвала джекпот, куш...кто-то еще мечтал быть ее джекпотом....Ты мой джекпот....; Бусінка; У меня в точности такой как котик; Катейка прелисть😍».

Ранее мы писали, что артистка для каждого выхода в свет, а также каждого эфира шоу «Танцы со звездами», в котором выступает в роли ведущей, подбирает лучшие наряды. Звезда предпочитает платья в пол самого яркого и необычного дизайна. При этом нередко наряды весьма смело выделяют ее бюст из общей картины образа.

На фан-странице Тины были показаны кадры с фотосессии Тины, сделанной перед очередным эфиром «Танцев». Тогда звезда выбрала шикарное платье от известного украинского дизайнера Ивана Фролова. Снизу наряд обтягивающей бежевый и короткий, а поверх него надет длинный атласный красный шлейф спереди и сзади. Образ дополняли многочисленные украшения и распущенные уложенные локоны.

В ролике видно саму звезду без всяких лишних украшений и сценичного блеска. Также можно заметить, как певица выглядит в живую, а не так, как на обработанных и отфотошопленных кадрах. Фанаты были в восторге.

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