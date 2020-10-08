Народні депутати масово вносять поправки до проекту закону про Держбюджеті-2021, через що прийняття документа може затягнутися

Так, вже внесено більше п'яти тисяч правок з на наступний рік, повідомила в середу, 7 жовтня, в ефірі одного з українських телеканалів повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

"Наступного тижня бюджетний комітет розглядатиме ретельно поправки. Подано близько п'яти тисяч поправок до бюджету", - розповіла нардеп.

Зазначається, що у разі необхідності бюджетний комітет працюватиме в режимі відеоконференції.

Кравчук вважає, що Рада зможе зібратися 20 жовтня на засідання для розгляду бюджету-2021 в першому читанні, незважаючи на карантин через китайський вірус у депутатів. Зараз, за її словами, хворіють 22 нардепи.

"Зараз хворіє, наскільки я пам'ятаю, 22 народних депутати в цілому у Верховній Раді і в нашій фракції - дев'ять. На жаль, вчора ще додався ще один позитивний тест у одного з моїх колег", - сказала"слуга народу".

Зазначимо, проект бюджету на 2021 рік передбачає підвищення пенсій.

Так, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.

Згідно з документом, перше підвищення заплановане на 1 липня, коли мінімальна пенсія зросте на 4,8% до 1854 грн, друге – 1 грудня, коли вона підніметься на 4,3% до 1934 грн.

Додамо також, що курс долара, на якому розраховувався бюджет на 2021 рік, становить 29,1 грн/$. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, такий показник узгоджений з Національним банком України.

Відзначимо, радник президента Володимира Зеленського, економіст Олег Устенко охарактеризував нинішній бюджет, як типовий після кризовий.

"Бюджет, який був поданий до Верховної Ради, - це досить типовий бюджет для країни, яка виходить з кризи, так звані післякризові бюджети. Для них завжди характерні більш високі обсяги дефіцитів, як ми бачимо, у нас більше 6% до ВВП", - сказав він.

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