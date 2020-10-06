Кому не повезло в этот раз

Дабы украинцам было понятнее, как распрощаться со своими деньгами, власти создали даже специальный калькулятор

Так, речь о "налоге на роскошь" и транспортном сборе, который ожидает владельцев дорогих авто уже в следующем году, пишет "Обозреватель".

Украинцы, стоимость машин которых тянет на 375 минималок и более, а также, в случае, если авто не старше 5 лет, раз в год должны платить фиксированный налог – 25 тысяч гривен.

Если раньше транспортный налог платили зависимо от объема двигателя, сейчас методику усложнили. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства до 1 февраля опубликует на своем сайте список автомобилей, за которые придется платить дополнительно. Также чиновники разработали специальный калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость машины.

По словам экспертов, в этой системе есть несколько существенных промахов. А именно, возможна техническая ошибка - ведомства может упомянуть не все редкие авто, тем самым, кому-то "повезет".

Кроме того, усложнилась задача и для украинцев – если уведомление не пришло, самостоятельно узнать, нужно платить или нет, сложно.

Автоюрист Денис Коваленко отмечает, что налогоплательщики освобождаются от ответственности в случае, если по какой-то причине не получили "письмо". Но тем не менее налоговики имеют право начислить неуплаченную сумму в течение трех лет. Так, если не заплатили в этом году из-за невнимательных налоговиков, вполне возможно, что в следующем придется платить уже 50 тысяч.

Ранее мы сообщали, доходы бюджета Украины на следующий год спрогнозированы Кабмином Украины исходя из того, что доходы от налога на доходы физических лиц увеличатся на 19%, а НДС (внутренний и импортный) – на 21%.

Согласно выводам экономистов Центра экономической стратегии, для сохранения макроэкономической стабильности и для того, чтобы избежать секвестра расходов, ожидаемые показатели доходов бюджета необходимо пересмотреть, а дефицит должен составить не более 3% от ВВП.

Экономисты предупреждают, что запланированный на следующий год дефицит в 6% ВВП – крупнейший за последние годы (не считая текущий год). Подобный дефицит создает существенные риски для выполнения бюджетных расходов.

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