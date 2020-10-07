40-річна популярна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, показала свою натуральну красу
Зірка, родом з України, вирішила показати себе справжню, без грама макіяжу, повідомляє Politeka.net.
Актриса опублікувала нове фото у своєму Instagram. Ольга зняла себе сама. Ймовірно, вона позувала в кріслі, при цьому трохи спираючись в спинку.
Модель підняла камеру над собою, блиснувши не тільки обличчям без макіяжу, але і красивим шарфиком на шиї. Одяг Куриленко був неяскравий, а аксесуари відмінно доповнювали образ.
Модель дивилася в камеру пильним поглядом.
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"Селфі в середині тижня!",- написала Ольга.
За дві години пост зібрав понад 9000 лайків і багато коментарів.
"Цей погляд 💥", " найкрасивіша !", "Ось тільки що додивився фільм "Квант милосердя", відкриваю Instagram, а тут теж ви)))", "Оленько, ви прекрасні!", "така красива жінка! моє серце стрибає! 😀 ", "Темне волосся вам більше пасує, на мій скромний погляд)"," Привіт, красиво дівчино", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ольга Куриленко похвалилася ідеальною фігурою, вибравши чорну облягаючу футболку. Видно, як красиві принади випирали з одягу.
Також для свого виходу Ольга вибрала світлу плісировану спідничку. Завершили образ різні аксесуари, в тому числі стильна сумочка.
Раніше повідомлялося, що недавно Ольга Куриленко опублікувала фото, на яких позувала з Пірсом Броснаном, що грав роль агента 007 Джеймса Бонда з 1995 по 2002 роки.
Відзначимо обидва артисти познайомилися під час роботи у фільмі "Людина листопада", а фото були зроблені ще у 2014 році.
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