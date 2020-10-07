Актриса показала, как выглядит на самом деле

40-летняя популярная актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, показала свою натуральную красоту

Звезда, родом из Украины, решила показать себя настоящую, без грамма макияжа, сообщает Politeka.net.

Актриса опубликовала новое фото в своем Инстаграм. Ольга сняла себя сама. Вероятно, она позировала в кресло, при этом немного опираясь в спинку.

Модель подняла камеру над собой, сверкнув не только лицом без макияжа, но и красивым шарфиком на шее. Одежда Куриленко была неярка, а аксессуары отлично дополняли образ.

Модель смотрела в камеру пристальным взглядом.

"Селфи в середине недели!", - написала Ольга.

За два часа пост собрал более 9000 лайков и много комментариев.

"Этот взгляд 💥", "Самая красивая !", "Вот только что досмотрел фильм "Квант милосердия", открываю инстаграм, а тут тоже вы)))", "Оленька, вы прекрасны!", "такая красивая женщина! мое сердце прыгает! 😀", "Темные волосы вам больше идут, на мой скромный взгляд)", "Привет, красивая девушка", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко похвасталась идеальной фигурой, выбрав черную облегающую футболку. Видно, как красивые прелести выпирали из одежды.

Также для своего выхода Ольга выбрала светлую плиссированную юбочку. Завершили образ различные аксессуары, в том числе стильная сумочка.

Ранее сообщалось, что недавно Ольга Куриленко опубликовала фото, на которых позировала с Пирсом Броснаном, игравшим роль агента 007 Джеймса Бонда с 1995 по 2002 годы.

Отметим оба артиста познакомились во время работы в фильме "Человек ноября", а фото были сделаны еще в 2014 году.

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