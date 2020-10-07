Популярна модель Жизель Олівейра, яка є зіркою Victoria's Secret, похвалилася фігурою в ефектному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Закохана в це", - коротко йдеться в повідомленні.

Так, на опублікованих знімках Олівейра позує у в'язаному вбранні: кофті й міні-шортах. Спершу знаменитість ефектно нагинається в кадр, демонструючи фігуру у всій красі.

Також красуня поділилася фотографією, де вона позує спиною на камеру, завдяки чому в камеру потрапили бездоганні вигини красуні.

"Чорна пантера", "Божественна форма», «абсолютна Краса», «Малятко, неймовірно виглядаєш», "ти в будь - якому одязі виглядаєш божественно", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Жизель Олівейра, яка брала участь в показах Victoria's Secret, прогулялася по вулиці в дуже оригінальному вигляді

У себе в Instagram красуня опублікувала серію знімків зі своєї прогулянки по Нью-Йорку. Жизель була одягнена в чорні штани, короткий чорний топ і незвичайний Різнокольоровий піджак з пір'ям. Піджак виглядав так, як ніби його тільки що зняли з принца з казки. Але, схоже, красуню це не турбувало.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра викликала фурор, одягнувшись в ланцюги і тісний топ: "Фантастика!».

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра в мініатюрному ТОПі посвітила своїми " булочками "на кухні:"витвір мистецтва".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра відчинила піджак і показала, що під ним ховає: "як Snoop Dogg".