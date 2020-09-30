Известная модель Жизель Оливейра, ангел Victoria’s Secret, показала себя на радость фанатов

На фото модель позировала в шляпке и белом топе. Жизель показалась на кухне, соблазнительно нагнувшись вперед. На втором фото можно понять, что Оливейра была в цветных штанах, показавшись уже на улице. На еще одном кадре красотка была в штанах и топе, позируя на полу. Звезда показала еще несколько кадров в своих нарядах, восторгая фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"А +++ красиво на свете", "Это красиво", "Произведение искусства", "Красиво, люблю наряды", "Как это может быть так красиво", "Богиня", "Аф, как прекрасно я люблю тебя, мое вдохновение", "Калифорния отлично смотрится на вас!", "Оставайся в безопасности и здоровый ангел", "Кто-нибудь может даже плохо сфотографировать вас? Я серьезно в этом сомневаюсь. Так красиво. Так элегантно".

Сообщалось, что модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret похвасталась роскошной фигурой, облачившись в цепи и тесный топ.

«Жаль, что я не ношу прямо сейчас 🕺 🏽 2000-е годы вернулись 💅 🏽» - говорится в сообщении.

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