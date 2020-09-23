Модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret похвасталась роскошной фигурой, облачившись в цепи и тесный топ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Жаль, что я не ношу прямо сейчас 🕺 🏽 2000-е годы вернулись 💅 🏽» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Оливейра позирует в тесном топе и мини-юбке, демонстрируя красоту в полный рост. Дополнять образ знаменитость решила при помощи сережек, сделанных в форме цепей. Сама красотка при этом демонстрирует фигуру в разных позах, приведя поклонников в настоящий экстаз.

«Фантастика», «очень круто выглядишь», «вау, до чего же ты хороша была в 2000-м», «огонь формы», «ты просто из моей мечты вышла», «божественная красоточка, бомба», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что модель Жизель Оливейра, которая является представителем бренда Victoria’s Secret, показала фигуру в одном топе

Так, на опубликованных кадрах модель позирует в белоснежном топе, эффектно демонстрируя роскошную фигуру. Благодаря отсутствию рукавов, в кадр также попало тату на руке у девушки. Дополнять образ Оливейра решила при помощи элегантного колье, идеальной прически и макияжа.

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