Зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі, яка зіграла Хюррем Султан, здалася в новому незвичайному образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я просто не можу зрозуміти, як помістити всі ці дивовижні продукти в свій комп'ютер», - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих фотографіях Узерлі позує в незвичному для себе образі: зачісці з закрученими «хвостиками», помаранчевій кофті і окулярах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Найшикарніша" «" на такій красуні закрутили бублики, че стилісти п'яні?", "вау, що за дівчинка? Як звуть?", "добре виглядаєш, султана", "моя королева", - пишуть вони.

До цього ми писали, що 37-річна німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, яка відома в Україні за роллю Роксолани у "Величному столітті", здивувала незвичайною зачіскою

У себе в Instagram актриса опублікувала селфі, на якому постала в дуже молодіжному образі. Узерлі зробила модну серед молодих виконавиць зачіску з ріжок. Вона фотографувалася біля вікна, щоб світло і тінь грали у неї на обличчі.

Варто відзначити, що виглядала актриса чудово. Сміливий експеримент вдався, так як зачіска припала їй до лиця. Актриса одягла яскраву помаранчеву водолазку, яка надала теплоти фото. Образ вона доповнила красивим намистом і сережками.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі здивувала видом в реальному житті: "Просто принадність!».

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі полонила новим образом в окулярах:»сучасна султанша".

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі здивувала стрункістю в короткому топі:"улюблена Хюррем".