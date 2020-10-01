37-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая готовится стать матерью во второй раз, предстала в нежном образе

Красотка опубликовала снимок, сверкнув стройной фигурой, передает Politeka.net. Вероятно, звезда порадовала архивным фото, которое было сделано еще до ее беременности.

Мерьем была в розовом топике, который оголил ее тонкую талию и плоский живот. Бюст хоть и спрятался под тонкой тканью, все был отлично подчеркнут.

Золотые украшения дополнили нежный образ. Актриса сделала высокую прическу, из которой выбились волнистые локоны.

Звезда откинулась назад и смотрела куда-то вдаль своими большими глазами. При этом пухлые губы красотки были приоткрыты.

За час пост собрал почти 60 тысяч лайков и много комментариев.

"Ааааааа, Хюррем султан, как можно быть такой красоткой? 😍😍😍👑👑👑", "Красотка!!!❤️👍🇷🇺", "Лучшая!!!🔥🔥🔥", "Красавица🤤🤤🤤", "Бозе😍😍😍😍лаввв❤️❤️🔥🔥🔥🔥обожаю тебя!!!!!!!!!! Я о тебе узнала, когда посмотрела великолепный век! Просто бомба сериал с тобой🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️лав❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Умопомрачительная", "Шикарная актриса! Любимая Хюррем Султан!😍", "Офигенная", - написали пользователи сети.

Напомним, Мерьем Узерли позировала в черном облегающем топе, сверху которого надела теплую одежду. Артистка расстегнула пуговицы, чтобы лучше показать свою идеальную фигуру.

Завершила образ Мерьем простая прическа в виде пучка сзади. Волнистая прядь у лица прибавила образу некой завершенности. Аккуратные сережки в ушах стали маленьким акцентом.

Напомним, что Мерьем Узерли призналась в беременности, фото будущей мамы: "Появится на свет в...".

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