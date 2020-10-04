37-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна в Украине по роли Роксоланы в «Великолепном веке», удивила необычной прической

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала селфи, на котором предстала в очень молодежном образе. Узерли сделала модную среди молодых исполнительниц прическу из рожек. Она фотографировалась возле окна, чтобы свет и тень играли у нее на лице.

Стоит отметить, что выглядела актриса замечательно. Смелый эксперимент удался, так как прическа пришлась ей к лицу. Актриса надела яркую оранжевую водолазку, которая придала теплоты фото. Образ она дополнила красивым ожерельем и сережками.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли приняла участие в новой съемке. Актриса нарядилась в черное пальто с пуговицами, а волосы собрала в аккуратный пучок. Волнистая прядь у лица прибавила образу завершенности.

Как известно, Узерли сейчас готовится стать матерью во второй раз. Об этом сама звезда недавно рассказала своим поклонникам. У актрисы уже есть дочка Лара, которую она родила от турецкого бизнесмена. Мужчина расстался с актрисой, когда она была на четвертом месяце беременности. Это послужило поводом для нервного срыва у Мерьем.

Сейчас актриса не афиширует своего избранника, но турецкие таблоиды пишут, что Узерли беременна от американца, с которым живет в Берлине.

Напомним, что Мерьем Узерли изумила видом в реальной жизни: «Просто прелесть!».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли пленила новым образом в очках: «Современная султанша».

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли удивила стройностью в коротком топе: "Любимая Хюррем".