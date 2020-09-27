Популярная актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Роксолану в сериале «Великолепный век», поразила красотой на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Загляните в мою историю, чтобы узнать, как я провел сегодня воскресенье», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Узерли позирует в кафе, элегантно улыбаясь кому-то из друзей. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Беда в семье самой богатой украинской певицы, звезда не сдержалась: «Так выглядеть перед смертью...»
Украинцев предостерегли от большой ошибки со сбережениями в долларах: «Нужно держать в…»
Разводящийся Гарик Харламов получил в нос от актрисы-красотки: "Даже пошла кровь"
"В салоне было шесть человек": масштабное ДТП сотрясло Одесчину, людей занесло в кювет, фото
«Вы прекрасна», «вот бы встретится с вами», «выглядишь невероятно», «какая счастливая и красивая девочка», «Наша любимая красавица Мерьем», «вот до чего же ты хороша», - пишут они.
До этого мы писали, что актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя максимально близко
На фото Мерьем позировала в футболке, а на шее можно увидеть цепочку. Узерли показалась довольно близко, поэтому больше ничего не видно. Волосы красотка собрала назад, а сама смотрела куда-то за камеру. Глаза, как можно заметить, у звезды были зелеными.
Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали "тонны" комментариев.
Напомним, беременная звезда "Великолепного века" поразила натуральной красотой
Также Politeka сообщала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" призналась в беременности, фото будущей мамы
А еще Politeka писала, что звезда "Великолепного века" показала, как развлекается с малышкой-дочерью