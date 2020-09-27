Популярная актриса Мерьем Узерли, сыгравшая Роксолану в сериале «Великолепный век», поразила красотой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Загляните в мою историю, чтобы узнать, как я провел сегодня воскресенье», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Узерли позирует в кафе, элегантно улыбаясь кому-то из друзей. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вы прекрасна», «вот бы встретится с вами», «выглядишь невероятно», «какая счастливая и красивая девочка», «Наша любимая красавица Мерьем», «вот до чего же ты хороша», - пишут они.

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На фото Мерьем позировала в футболке, а на шее можно увидеть цепочку. Узерли показалась довольно близко, поэтому больше ничего не видно. Волосы красотка собрала назад, а сама смотрела куда-то за камеру. Глаза, как можно заметить, у звезды были зелеными.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали "тонны" комментариев.

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