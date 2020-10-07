Знаменита модель Леоніла Гузь, яка завоювала титул "Міс Україна 2018", спокусила виглядом у напівпрозорому боді

Українська красуня стає учасницею різних фотосесією, на яких демонструє свою струнку фігуру, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Модель опублікувала в Instagram відео, на якому постала в спокусливому боді з довгими напівпрозорими рукавами.

Зірка позувала сидячи, розсовуючи свої ноги "від вух" на довгих шпильках.

Довге волосся Гузь було розпущене. Вона трохи згиналася, щоб якнайкраще показати шикарну фігуру.

За три години пост зібрав понад 6000 переглядів і багато коментарів.

"Лео❤️", "Линочко, ти розкішна😍", "Шикарна 🔥🔥🔥", "Йопт", "Хороша дівчинка 😍🚀", "Німфа", "Ух, яка спокуслива і сексуальна дівчина і лялечка😍😍❤️❤️особливо, довгі ніжки 🤗😘🌹😊просто сексі😍😘😘обожнюю тебе і обіймаю 🤗🤗", "Або це дуже низький стіл, або це в тебе занадто довгі ноги?) ", "Кайфуєш від себе?))) ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леоніла Гузь зробила селфі в блакитному пуловері. Вона зробила дурний вираз обличчя, широко розкривши очі і прикусивши язик. До того ж дівчина притиснула руку до підборіддя, зачепивши локони розпущеного волосся. Незважаючи на гримасу, обличчя, зняте крупним планом, виглядає неймовірно прекрасним.

Раніше повідомлялося, що Леоніла Гузь показала, як підкорює найвищу точку України. На знімку модель позує на вершині Говерли. Для походу в гори вона вибрала практичний чорний наряд у вигляді вітрівки і тонких штанів в облипку.

Нагадавши, Міс Україна Леоніла Гузь в крихітних шортах засвітила зайве:»це дуже мило".

Як повідомляла Politeka, Міс Україна Леоніла Гузь зізналася, що хотіла б змінити в зовнішності: "Боже, навіщо?».

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