Такого от нее никто не ожидал

Модель Леонила Гузь, которая победила в конкурсе «Мисс Украина-2018», огорошила подписчиков неожиданным признанием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Когда-то я зайду в салон, и скажу, мне каре 💇🏽‍♀️😭😂 Девочки, не обрезайте волосы!!❤️», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Гузь позирует сидя в машине, демонстрируя идеальные длинные волосы. При этом лицо звезда решила прикрыть при помощи элегантных очков. Признание модели ошеломило ее поклонников.

«Боже, зачем? Обрезайте, но аккуратно», «красавица», «роскошная», «ну до чего же красивая, слов нет», - пишут они.

До этого сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала себя в темных тонах.

На фото красотка сидит в кремовом пиджаке, который расстегнула, а под ним можно увидеть бюстгальтер. Образ Гузь дополнила колготами, которые идеально подчекнули шикарные ноги Леонилы. Волосы звезда решила оставить распущенными, а сама сидела на диване.

Фанаты поставили почти две тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Ооо! Это серьезно и смертельно Красиво!!!", "Симпатичная", "Какой у вас рост", "Леонила, это скандально красивый и очень очаровательный поцелуй".

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