Модель Леонила Гузь, которая победила в конкурсе «Мисс Украина-2018», огорошила подписчиков неожиданным признанием
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Когда-то я зайду в салон, и скажу, мне каре 💇🏽♀️😭😂 Девочки, не обрезайте волосы!!❤️», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Гузь позирует сидя в машине, демонстрируя идеальные длинные волосы. При этом лицо звезда решила прикрыть при помощи элегантных очков. Признание модели ошеломило ее поклонников.
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«Боже, зачем? Обрезайте, но аккуратно», «красавица», «роскошная», «ну до чего же красивая, слов нет», - пишут они.
До этого сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала себя в темных тонах.
На фото красотка сидит в кремовом пиджаке, который расстегнула, а под ним можно увидеть бюстгальтер. Образ Гузь дополнила колготами, которые идеально подчекнули шикарные ноги Леонилы. Волосы звезда решила оставить распущенными, а сама сидела на диване.
Фанаты поставили почти две тысячи лайков и написали несколько комментариев:
"Ооо! Это серьезно и смертельно Красиво!!!", "Симпатичная", "Какой у вас рост", "Леонила, это скандально красивый и очень очаровательный поцелуй".
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