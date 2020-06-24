Победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь поразила видом во время обычной прогулки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует сидя на лавочке в облегающей футболке и джинсовых мини-шортах, расставив при этом ноги. На груди у знаменитости виднеется лямка от сумки, а на руках красуются часы. Дополняли образ модели элегантные очки.

Несмотря на то, что Гузь решила никак не подписывать снимок, ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного.

«Это очень мило», «милаха», «да ты пушка», «бомбезный вид», «красотулька», «мечта», «невероятный вид», «шикарная девушка! Мечтательная», «фигурка норм», - пишут они.

До этого сообщалось, что победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2018" Леонила Гузь любит кружить головы поклонникам различными снимками, однако в этот раз что-то пошло не так.

Красотке приходится проявлять фантазию на карантине, чтобы не разочаровывать своих подписчиков, и она неплохо справляется. Меняет наряды почти каждый день и постоянно показывает новые образы на ее странице в сети Instagram. За блогом украинки наблюдает почти 80 тысяч поклонников.

В этот раз Леонила решила продемонстрировать фото, как развлекается со своей подружкой. Две девушки вышли на прогулку в стильных нарядах. Для этого Гузь нарядилась в белые штаны и водолазку, а на ноги обула кроссовки.

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