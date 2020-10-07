Знаменитая модель Леонила Гузь, завоевавшая титул "Мисс Украина 2018", соблазнила видом в полупрозрачном боди

Украинска красотка становится участницей разных фотосессией, на которых демонстрирует свою стройную фигуру, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Модель опубликовала в Инстаграм видео, на котором предстала в соблазнительном боди с длинными полупрозрачными рукавами.

Звезда позировала сидя, раздвигая свои ноги "от ушей" на длинных шпильках.

Длинные волосы Гузь были распущены. Она немного изгибалась, чтобы как можно лучше показать шикарную фигуру.

За три часа пост собрал более 6000 просмотров и много комментариев.

"Лео❤️", "Линочка, ты роскошная😍", "Шикарная 🔥🔥🔥", "Йопт", "Хороша малышка 😍🚀", "Нимфа", "Ух, какая соблазнительная и сексуальная девушка и куколка😍😍❤️❤️особенно, длинные ножки🤗😘🌹😊просто секси😍😘😘обожаю тебя и обнимаю🤗🤗", "Или это очень низкий стол, или это у тебя слишком длинные ноги?)", "Кайфуешь от себя?)))", - написали пользователи сети.

Напомним, Леонила Гузь сделала селфи в голубом пуловере. Она сделала глупое выражение лица, широко распахнув глаза и прикусив язык. Вдобавок, девушка прижала руку к подбородку, зацепив локоны распущенных волос. Несмотря на гримасу, лицо, снятое крупным планом, выглядит невероятно прекрасным.

Ранее сообщалось, что Леонила Гузь показала, как покоряет самую высокую точку Украины. На снимке модель позирует на вершине Говерлы. Для похода в горы она выбрала практичный черный наряд в виде ветровки и тонких штанов в обтяжку.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в крохотных шортах засветила лишнее: «Это очень мило».

Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».

Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без лифчика эффектно приспустила лямочки: виден каждый изгиб.