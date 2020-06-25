"Как же это красиво"

21-летняя модель, Мисс Украина-2018, Леонила Гузь нашла способ привлечь внимание публики

Как передает Politeka.net, на этот раз звезда впечатлила формами без нижнего белья, соответствующее фото Леонила выложила в своем микроблоге в Инстаграм.

Юная модель предстала на черно-белом снимке в темном платье. Красотка застыла в эффектной позе, спустив лямки на плечи и оголив шикарный бюст. Невозможно не заметить, что Гузь не стала сковывать прелести тесным лифчиком.

Девушка распустила волосы и немного дерзко задрала подбородок, обняв себя руками. Некую загадачность кадру придало удачное освещение.

"как же это красиво, Линочка"; "Лиин-😍"; 🖤 чудо женщина 🌹 Приятно увидеть вашу красоту и элегантность 💋💋", - успели прокомментировать пользователи за считанные минуты.

Ранее мы сообщали, Гузь опубликовала в Инстаграм фото, сделанное в парке. Красотка в повседневной одежде ради эффектного кадра уселась в нескромной позе, широко расставив стройные ножки. На модели узкие джинсовые шортики и зеленая футболка. На груди виднеется лямка от сумки, а на руках красуются часы. Дополнили образ элегантные очки.

«Это очень мило», «милаха», «да ты пушка», «бомбезный вид», «красотулька», «мечта», «невероятный вид», «шикарная девушка! Мечтательная», «фигурка норм», - отреагировали пользователи.

До этого мы рассказывали, что Гузь взбудоражила сеть фото в машине. Девушка рассыпала длинные волосы на плечах и подписала: «Когда-то я зайду в салон, и скажу, мне каре 💇🏽‍♀️😭😂 Девочки, не обрезайте волосы!!❤️».

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь показала безупречное декольте в томной позе

А еще Politeka сообщала, что Мисс Украина Леонила Гузь едва втиснула прелести в тесную маечку