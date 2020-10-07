Водії машин на європейських номерах зможуть використовувати спеціальні "пільги", але є умови
Про це повідомляє Politeka з посиланням на текст законопроекту № 4172, який зареєстрований у Верховній Раді.
Так, документ змінює правила розмитнення машини в Україні. Якщо раніше акциз пропонували скасувати, то тепер його "скасують" лише для тих, хто ввіз і не оформив авто до першого вересня.
Власники цих машин зможуть не платити за акцизом, ПДВ і пенсійним збором. Але є умови:
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- Машина повинна бути ввезена не пізніше 1 вересня;
- Авто не старіше 28 років;
- Вартість "залізного коня" не перевищує 100 мінімальних зарплат (472 300 грн);
- Протягом п'яти років українець може розмитнити без акцизу лише одну машину.
Крім власників "євроблях«, особливими умовами можуть скористатися ще одна низка осіб – вони будуть звільнені від усіх податків, якщо авто коштує до 100»мінімалок". Це торкнеться:
- авто спецпризначення (наприклад, швидкі);
- машини для армії, служб безпеки;
- авто для державних установ для дітей (інтернати, будинок-малятка і т. д.);
- машини учасників військових дій, українців з інвалідністю та членів їх сім'ї;
- багатодітні та прийомні сім'ї;
- Спортивні школи та центри.
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