Водители машин на европейских номерах смогут использовать специальные «льготы», но есть условия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на текст законопроекта №4172, который зарегистрирован в Верховной Раде.

Так, документ меняет правила растаможки машины в Украине. Если раньше акциз предлагали отменить, то теперь его «упразднят» лишь для тех, кто ввез и не оформил авто до первого сентября.

Владельцы этих машин смогут не платить за акцизом, НДС и пенсионным сбором. Но есть условия:

Машина должна быть ввезена не позднее 1 сентября;

Авто не старее 28 лет;

Стоимость «железного коня» не превышает 100 минимальных зарплат (472 300 грн);

В течении пяти лет украинец может растаможить без акциза лишь одну машину.

Кроме владельцев «евроблях», особыми условиями могут воспользоваться еще один ряд лиц – они будут освобождены от всех налогов, если авто стоит до 100 «минималок». Это коснется:

авто спецназначения (например, скорые);

машины для армии, служб безопасности;

авто для государственных учреждений для детей (интернаты, дом-малютки и т.д.);

машины участников военных действий, украинцев с инвалидностью и членов их семьи;

многодетные и приемные семьи;

спортивные школы и центры.

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