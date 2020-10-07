Водители машин на европейских номерах смогут использовать специальные «льготы», но есть условия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на текст законопроекта №4172, который зарегистрирован в Верховной Раде.

Так, документ меняет правила растаможки машины в Украине. Если раньше акциз предлагали отменить, то теперь его «упразднят» лишь для тех, кто ввез и не оформил авто до первого сентября.

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Владельцы этих машин смогут не платить за акцизом, НДС и пенсионным сбором. Но есть условия:

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  • Машина должна быть ввезена не позднее 1 сентября;
  • Авто не старее 28 лет;
  • Стоимость «железного коня» не превышает 100 минимальных зарплат (472 300 грн);
  • В течении пяти лет украинец может растаможить без акциза лишь одну машину.

Кроме владельцев «евроблях», особыми условиями могут воспользоваться еще один ряд лиц – они будут освобождены от всех налогов, если авто стоит до 100 «минималок». Это коснется:

  • авто спецназначения (например, скорые);
  • машины для армии, служб безопасности;
  • авто для государственных учреждений для детей (интернаты, дом-малютки и т.д.);
  • машины участников военных действий, украинцев с инвалидностью и членов их семьи;
  • многодетные и приемные семьи;
  • спортивные школы и центры.

евробляха

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