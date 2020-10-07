Популярна виконавиця Анна Седокова захопила ідеальною фігурою, вбравшись в крихітний наряд з ланцюгами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я не втечу в шторм. Я хочу бути тією, про що ви не знали, що шукали. Я хочу бути причиною, по якій ти дивишся на свій телефон і посміхаєшся", - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Седокова позує в джинсовому вбранні, який ефектно підкреслює її ідеальну фігуру. Особливої пікантності знімку додають мокре волосся знаменитості й ланцюг на шиї.

"Ви що творите? Не бачу екран. Ви підірвали мої очі", " вау, бомба!", "ось це принадність", "фантастична", "було б дивно, якби тіло було закрито" « "стриптиз почався😂 😂 😂спасибі вашому чоловікові що дозволяє", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що Анна Седокова вразила фанатів, влаштувавши гарячі танці у відвертому вбранні

"Упс", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Седокова позує в ефектному топі й міні-спідниці, ефектно присівши на звукову станцію. При цьому сама знаменитість танцює на камеру, красиво рухаючи тілом.

Нагадавши, Седокова без штанів осоромилася розвагами у фан-секторі, але Бузова оцінила.

Як повідомляла Politeka, 15-річна дочка Сєдокової в білому міні затьмарила зіркову матір на її ж весіллі:»я більше не наречена".

Також Politeka писала, що Седокова нарешті поділилася кадрами з таємницею весілля, Нікітюк оцінила.