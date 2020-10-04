Популярная украинская исполнительница Анна Седокова поразила фанатов, устроив горячие танцы в откровенном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.
«Упс», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Седокова позирует в эффектном топе и мини-юбке, эффектно присев на звуковую станцию. При этом сама знаменитость танцует на камеру, красиво двигая телом.
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«От кого бы еще родить», «это типа ,я хочу бум бум», «такая красотка», «токийский Гуль», «пойдет», «ты лучшая», «продюссер: если ты мне там что-нибудь испортишь я тебя накажу!», «тонкий намек на толстые обязательства», «Ну в 37 лет это шикарно так выглядеть», - пишут ее поклонники.
До этого Анна Седокова похвасталась роскошной фигурой, устроив эффектное дефиле на улице
«Вы наверное не знаете кто такая Любовь Голанчикова? А она авиатрисса и первая российская женщина летчик-испытатель, поставившая 1912 году мировой рекорд. Любовь была известной певицей и весь город был у ее ног, но ... у неё была другая большая любовь.) Авиация», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как Седокова эффектно сбрасывает с себя халат, после чего дефилирует в белье телесного цвета. Это спровоцировало настоящий «бум» среди ее поклонников.
Напомним, Седокова без штанов осрамилась развлечениями в фан-секторе, но Бузова оценила.
Как сообщала Politeka, 15-летняя дочь Седоковой в белом мини затмила звездную мать на ее же свадьбе: «Я больше не невеста».
Также Politeka писала, что Седокова наконец поделилась кадрами с тайной свадьбы, Никитюк оценила.