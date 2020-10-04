Популярная украинская исполнительница Анна Седокова поразила фанатов, устроив горячие танцы в откровенном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

«Упс», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Седокова позирует в эффектном топе и мини-юбке, эффектно присев на звуковую станцию. При этом сама знаменитость танцует на камеру, красиво двигая телом.

«От кого бы еще родить», «это типа ,я хочу бум бум», «такая красотка», «токийский Гуль», «пойдет», «ты лучшая», «продюссер: если ты мне там что-нибудь испортишь я тебя накажу!», «тонкий намек на толстые обязательства», «Ну в 37 лет это шикарно так выглядеть», - пишут ее поклонники.

До этого Анна Седокова похвасталась роскошной фигурой, устроив эффектное дефиле на улице

«Вы наверное не знаете кто такая Любовь Голанчикова? А она авиатрисса и первая российская женщина летчик-испытатель, поставившая 1912 году мировой рекорд. Любовь была известной певицей и весь город был у ее ног, но ... у неё была другая большая любовь.) Авиация», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Седокова эффектно сбрасывает с себя халат, после чего дефилирует в белье телесного цвета. Это спровоцировало настоящий «бум» среди ее поклонников.

Напомним, Седокова без штанов осрамилась развлечениями в фан-секторе, но Бузова оценила.

Как сообщала Politeka, 15-летняя дочь Седоковой в белом мини затмила звездную мать на ее же свадьбе: «Я больше не невеста».

Также Politeka писала, что Седокова наконец поделилась кадрами с тайной свадьбы, Никитюк оценила.