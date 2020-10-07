Відома модель зірка Playboy Кассандра Сьєнега показала себе, влаштувавши шоу

На фото зірка здалася в купальнику білого кольору. Поруч можна побачити інших дівчат, які були в аналогічних нарядах, крім тренера. Дівчина була вже в лосинах і стояла попереду інших, готуючись почати тренування. Кадри вийшли дуже мотиваційними і гарячими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і писали коментарі, але так і хочеться додати: "Ракети, можна дивитися вічно".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) кожен раз вражає своїми неймовірними обсягами.

Кассандра розсілася на м'яких поручнях дивана, розкинувши ніжки.

Зірка одягла прозору блузу, забувши про білизну, в результаті з-під одягу ніжно-рожевого кольору визирали найінтимніші місця: "О, так!".

Ми писали, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) підкорила досконалостями в міні-бікіні.

Так, шикарна зірка опублікувала в своєму Instagram чергове відео в сміливому купальнику. Модель позувала в крихітному купальнику, який ледве прикривав найінтимніші місця.

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