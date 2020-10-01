Известная модель Кассандра Сьенега, звезда "Playboy", показала себя и рассказала о наряде

На фото Кассандра позирует в черном купальнике с огромным декольте. Звезда показала упругую грудь, которая прямо выпирала из него. Модель раздвинула ноги, а руки задрала вверх, взявшись за волосы. Девушка соблазнительно выгнулась и закрыла глаза от удовольствия, сидя на шезлонге. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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BRAND NEW YOUTUBE VID OUT 🚨 featuring this sparkly little aerobics instructor bikini and MORE by @amiclubwear 📸 @sebby_raw 💥LINK IN BIO

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"С этим блестящим маленьким бикини инструктора по аэробике", - написала красотка.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я собираюсь собрать все твои фотографии", "Не обижай их!", "Ты такая красивая и потрясающая", "Звучит здорово", "Самая горячая девушка в мире", "Копаю это настроение", "Великолепная мисс", "Кто-нибудь для меня".

Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поиграла прелестями в развратном боди.

На недавних фото модель примерила боди с кружевом персикового цвета. Красотка приспустила бретельки, едва не засветив сочные размеры. 

Напомним, неутомимая звезда "Playboy" Кассандра Сьенега в душевой довела мужчин до мурашек

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