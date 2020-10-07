Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала себе і проблему

На фото красуня позувала в чоботях і шортах, між якими були лямки. Омович доповнила образ білим топом, який так і не зміг вмістити пишні груди дівчини. Олена стояла перед дзеркалом, знімала себе на телефон і показувала цю проблему. Волосся у зірки були розпущені, а на тлі можна побачити панорамне вікно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чорт візьми", - підписала зірка кадр.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже знімок опинився в сторіс Instagram, але так і хочеться написати:"зараз трісне".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович показала пишні форми після безлічі пластичних операцій.

Під постом, представленому на фан-акаунті, з'явилися цілі обговорення, пов'язані з бюстом знаменитості. Дівчина з'явилася в тісному шкіряному топі і вип'ятила той без сорому в провокаційній позі, демонструючи вид зверху.

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У червоній сукні з тонкими лямками дівчина блиснула на вулиці, випнувши форми вперед і підкресливши тонку талію.

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