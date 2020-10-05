Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свой аппетит

Соблазнительная красотка не только является моделью, но и собственницей собственного бренда одежды, сообщает Politeka.net. Звезда часто демонстрирует на себе откровенные наряды.

В этот раз Омович позировала за столиком кафе на улице. Модель надела коричневый топик, из-под которого торчало самое интимное, можно сказать "кнопки". Грудь выпирала из столь смелого наряда и выглядела очень соблазнительно.

Золотые украшения на шее, которые спустились по декольте, послужили отличным акцентом.

Также нельзя не заметить пресс красотки - такому плоскому животику можно только позавидовать.

Видно, что у Алены разыгрался аппетит и она "накинулась" на тарелку с итальянской пастой.

В посте звезда попросила поклонников выбрать лучшее фото.

"Привет 🙋🏻‍♀️ Вы любите пасту? 🍝 Какое фото выберешь 1/2/3?😈 Есть тут у меня девушки, кто любит макароны так же как и я 🤣🤔?", - написала звезда.

За 40 минут пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Ты, что творишь", "Сказочно", "Какие макароны ?я их не вижу", "Ты поистине привлекательная дама, такая потрясающе красивая 🌹🌹", "Мне бы такие макарошки🤤🤤🤤", "Ты когда-нибудь надевала бюстгальтер? 😔", "Ваше великолепие", "Очень сияющая кожа 😘😘👌", "Шикарно стоят с**ки 😋👍🔥 Очень горячая детка"", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович примеряла на себя красивый костюм, который распахнула. Оказалось, звезда позировала в черном лифчике с бретельками, которые тянутся от груди к плечам.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

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