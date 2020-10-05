Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, взбудоражила необычно тонкой талией после похудения

С подросткового возраста Алена привлекала внимание к себе и старалась стать популярной благодаря своей внешности: большие глаза, выразительные черты лица, красивая фигура. Однако девушке было этого мало и она решила кардинально изменить себя. Еще больше похудеть, уколоть филлеры в губы и скулы, подправить профиль, сделать кожу бронзовой после многочисленных походов в солярий и вставить импланты в ягодицы и грудь.

Теперь модель, после того, как поддалась влиянию современных тенденций и стала частым гостем пластического хирурга, поражает исхудавшим телом и при этом может похвастаться пышными формами. На фото видно, как модель хвастается тонкой талией и блистает в коротеньком белом топе с красными шортами на молнии спереди.

Вот как реагируют на жаркое фото в сети, на котором тощая модель с упругим бюстом держит в руках целое ведерко с нагетсами в руках:

«Да, стабильная диета из KFC, и вы будете похожи на нее 😍😮; Великолепное великолепие j'adore 💋💋; Да полковник в доме госпожа моя 😍; Что с пальцем?; Меня больше шрам между тить смущает... можно же было сделать косметическую операцию... на тити же деньги есть; Вкуснотища 😍; Силиконовая долина; Я ими как-то отравилась, теперь смотреть на них не могу; Почему красивых девушек у которых есть деньги на усовершенствование себя так «любят» хейтеры)); Хороша но очень штучная..».

Мы также писали, что часть поклонников Алены считает, что это ее образ и он ей очень идет. Девушка умело подчеркивает красоту тесными платьями, пикантным бельем и модными костюмами, которые рекламирует для онлайн-магазинов одежды. В этот раз Алена примерила лишь черный бра, необычную черную куртку-косуху на которой виден змеиный принт и темно-серые джинсы скини с высокой посадкой.

Поклонники не смогли остаться равнодушными:

"Че за фотка😍; Боже мой какой ужас ! Как можно так много использовать фильтров и ненатуральности; Такая красивая 😻; Купи себе витамины для мозга лучше 😂😂😂; Мне кажется, ты поправилась кг на 5, сравнилось видео, где Матрену рекламируешь и видео в Омович шоп выставляла в костюме бежевом; очень странная поза😐; Wow awesome 🔥🔥🔥; Поправилась немного; Beauty 🔥🤩❤️😘".

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