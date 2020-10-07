Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и проблему

На фото красотка позировала в сапогах и шортах, между которыми были лямки. Омович дополнила образ белым топом, который так и не смог вместить пышную грудь девушки. Алена стояла перед зеркалом, снимала себя на телефон и показывала эту проблему. Волосы у звезды были распущены, а на фоне можно увидеть панорамное окно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Черт возьми", - подписала звезда кадр.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь снимок оказался в сторис Инстаграм, но так и хочется написать: "Сейчас треснет".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович показала пышные формы после множества пластических операций.

Под постом, представленном на фан-аккаунте, появились целые обсуждения, связанные с бюстом знаменитости. Девушка появилась в тесном кожаном топе и выпятила тот без стыда в провокационной позе, демонстрируя вид сверху.

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В красном платье с тонкими лямками девушка блеснула на улице, выпятив формы вперед и подчеркнув тонкую талию.

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