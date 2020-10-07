71-річна співачка Алла Пугачова випадково потрапила в кадр, здивувавши моложавим образом

Як передає Politeka.net, фото опубліковано на одній з фан-сторінок артистки в Instagram. Примадонна з пишною зачіскою і в темних сонцезахисних окулярах сидить за столиком в кафе в червоній міні-сукні та чорному піджаку. Розкішний лук доповнив оригінальний великий кулон.

У руці Алла Борисівна тримала вафельний ріжок з морозивом, і навіть вже встигла відкрити рот, приготувавшись лизнути ласощі, як щось відволікло її увагу і співачка подивилася в сторону. Іншу руку при цьому Примадонна театрально підкинула.

"#Кокеточка👠 Доброго ранку ♥️", - йдеться у підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти Пугачовій, яка молодиться

"❤️класна чарівна"

"Прекрасна Алла❤️❤️ 😍 🔥 🔥 "

"Доброго ранку!гарного дня!!!💐"

"Красуня❤️"

"Доброго ранку, Алла, смачного"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явився унікальний архівний кадр, на якому молода Примадонна з ще більш юною донькою Христиною Орбакайте постали в оточенні відомих виконавців, у тому числі екс-вокаліста А-Студіо, нині покійного, Батирхана Шукенова і рок-музиканта Володимира Кузьміна, з яким у Пугачової був роман у 80-х.

Користувачі прийшли в невимовний захват, віддавшись ностальгії.

"Як молоді ми були..."; "Ой...які молоді всі!!!!Наша епоха!"; "Христина мало змінилася. Молодець"; "Ось це фото супер!!! Всі зірки зібралися разом і такі молоді!!❤ ️ ; "Супер фото👍всі такі природні, молоді, аж колишні часи згадалися🤗", - відреагували вдячні шанувальники.

Нагадавши, Алла Пугачова довела народного артиста України до полуобморока