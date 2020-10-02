Известный российский композитор Игорь Крутой рассказал, как познакомился с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

"Алле очень понравилась моя песня "Ты меня любишь", которую исполнял Александр Серов. Она позвала меня к себе в гости. Открыла дверь и говорит: "Крутой?" Я ответил утвердительно. Она добавила: "Нет, это я крутая". Так и состоялось наше знакомство", – рассказал он.

По словам композитора, он во время той встречи был сильно взволнован.

"Я был в полуобморочном состоянии. Сел за рояль и спел песню "Ты меня любишь". Она сказала, что это ее песня, но исполнять ее она не будет. А потом я написал для нее композицию "Любовь похожая на сон". Это моя главная песня о любви", – добавил Игорь Крутой.

Напомним, Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года на Украине в небольшом городке Гайворон (Кировоградская область). Первый успех к нему пришел в 1987 году, когда он написал песню "Мадонна", а исполнил ее давний друг Крутого Александр Серов. Эта песня стала лауреатом телевизионного фестиваля "Песня года".

23 августа 2011 года за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, популяризацию её исторического наследия и современных достижений и по случаю 20-й годовщины независимости Украины был удостоен звания народного артиста Украины.

Ранее мы писали, что редкие фото Аллы Пугачевой появились в Сети и наделали много шума. В Инстаграм были опубликованы снимки, на которых Примадонна отдыхает за сигареткой, и, похоже не знает, что ее фотографируют.

На снимках Пугачева вышла не лучшим образом. Несмотря на то, что весьма опрятно одета в джинсы и белую футболку. Наряд дополняют хорошо подобранные украшения. Волосы артистки аккуратно уложены.

Мнения пользователей Сети относительно кадров разделились. Одни были удивлены, увидев знаменитую артистку в такой обстановке, в то же время очень многих возмутило, что кто-то публикует подобные кадры.

Российская исполнительница Алла Пугачева обескуражила дикими танцами на сцене. На одной из фан-страниц артистки появилось архивное видео, на котором певица феерически зажигала на сцене.

Еще молодая Пугачева была одета в невероятно откровенное платье. Во-первых, оно было очень коротким. Во-вторых, имело довольно неприличное для тех времен декольте. Образ артистка дополнила черным беретом. Алла Пугачева в сопровождении ансамбля пела, а потом очень активно прыгала и танцевала на сцене. Она выглядела очень веселой и жизнерадостной.

Напомним, что Пугачева в черных колготках задрала ногу перед Галкиным, с пластикой перебор: "Отхватил себе...".

Как сообщала Politeka, шаловливые дети Пугачевой и Галкина покорили ангельскими улыбками в кругу семьи: «Что-то замышляют».

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