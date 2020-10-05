Примадонна Алла Пугачева провела в последний путь легендарного музыканта Александра Кальянова

Об этом пишет Стархит.

Церемония прощания, на которой собрались звезды российского шоу-бизнеса, вчера, 4 октября.

Именно Алла Пугачева одной из первых сообщила о внезапной кончине музыканта и автора хита "Старое кафе" Александра Кальянова.

Примадонна в сопровождении Максима Галкина приехала к крематорию, где прощались с музыкантом.

«Я думаю, что Сашина жизнь удалась», - заявила Пугачева, стоя у гроба.

Также примадонна старалась прятать влажные от слез глаза, когда близкие прощались с Александром Кальяновым.

Игорь Николаев едва сдерживал слезы во время церемонии прощания.

«Он называл нас мама и папа в музыке», — откровенно признался музыкант.

Стоит отметить, что именно Александр Кальянов имел отношение к записи 90% хитов 80-х годов, которые звучали на радио и транслировались по телевидению.

Юрий Лоза, который также присутствовал на церемонии, рассказал, что в последнее время Александр Кальянов боролся с онкологическим заболеванием.

"Царствие небесное Александру", "Светлая память", "Светлая память!Песни пел хорошие!", "И это правда, встретимся все там", "Соболезную родным и близким. Вечная память, земля пухом", "Мои соболезнования", "Талантище, какие песни пел, жаль Александра, уходят лучшие, светлая память", - написали поклонники примадонны в комментариях под публикацией.

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