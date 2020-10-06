Атмосферный снимок, в котором передалась "целая эпоха", с певицей Аллой Пугачевой и другими звездами всколыхнул публику
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц Примадонны в Инстаграм опубликовали архивное черно-белое фото, на котором предстала счастливая Алла Борисовна, обнимающая за плечи свою совсем юную дочь Кристину Орбакайте. Знаменитости находились в окружении известных исполнителей, в том числе экс-вокалиста А-Студио, ныне покойного, Батырхана Шукенова и рок-музыканта Владимира Кузьмина, с которым у Пугачевой был роман в 80-х.
Пользователи пришли в неописуемый восторг, предавшись ностальгии:
"Как молоды мы были..."
"Ой...какие молодые все!!!!Наша эпоха!"
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"Какое фото, настальгия по тому времени.❤️👏👏❤️❤️"
"Кристина мало изменилась. Молодец"
"Вот это фото супер!!! Все звезды собрались вместе и такие молодые!!❤️"
"Супер фото👍все такие естественные, молодые, аж старые былые вспомнились🤗"
"Ностальгия"
Напомним, в одном из интервью Кузьмин признался, почему роман с Пугачевой продлился всего год и что стало причиной для разрыва.
"У нас был творческий союз, небольшой роман, не более. Когда мы были вместе, я писал ей песни, она их с благодарностью исполняла, говорила, что это хорошие и талантливые работы. Но мне не хотелось быть в тени Пугачевой. Тем более я — рокер, а с ней мне приходилось превращаться в попсовика. Я понял, что как музыкант деградирую. Я — птица вольная. А с Аллой были правила. Но какие для рокера могут быть правила", - делился своими воспоминаниями артист.
Напомним, Алла Пугачева довела народного артиста Украины до полуобморока