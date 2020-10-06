Атмосферный снимок, в котором передалась "целая эпоха", с певицей Аллой Пугачевой и другими звездами всколыхнул публику

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц Примадонны в Инстаграм опубликовали архивное черно-белое фото, на котором предстала счастливая Алла Борисовна, обнимающая за плечи свою совсем юную дочь Кристину Орбакайте. Знаменитости находились в окружении известных исполнителей, в том числе экс-вокалиста А-Студио, ныне покойного, Батырхана Шукенова и рок-музыканта Владимира Кузьмина, с которым у Пугачевой был роман в 80-х.

Пользователи пришли в неописуемый восторг, предавшись ностальгии:

"Как молоды мы были..."

"Ой...какие молодые все!!!!Наша эпоха!"

"Какое фото, настальгия по тому времени.❤️👏👏❤️❤️"

"Кристина мало изменилась. Молодец"

"Вот это фото супер!!! Все звезды собрались вместе и такие молодые!!❤️"

"Супер фото👍все такие естественные, молодые, аж старые былые вспомнились🤗"

"Ностальгия"

Напомним, в одном из интервью Кузьмин признался, почему роман с Пугачевой продлился всего год и что стало причиной для разрыва.

"У нас был творческий союз, небольшой роман, не более. Когда мы были вместе, я писал ей песни, она их с благодарностью исполняла, говорила, что это хорошие и талантливые работы. Но мне не хотелось быть в тени Пугачевой. Тем более я — рокер, а с ней мне приходилось превращаться в попсовика. Я понял, что как музыкант деградирую. Я — птица вольная. А с Аллой были правила. Но какие для рокера могут быть правила", - делился своими воспоминаниями артист.

Напомним, Алла Пугачева довела народного артиста Украины до полуобморока