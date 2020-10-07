38-річна українська телеведуча, зірка "Ревізора" Ольга Фреймут похвалилася подружньою ідилією в соцмережі

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала в "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких показала, як снідає з чоловіком, гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотко.

Щаслива й усміхнена Ольга постала в шоколадному вовняному гольфі. Вона сидить за столиком в ресторані, чекаючи, коли принесуть замовлення. Телеведуча опрацювала кадри в спеціальному додатку, чому здається, ніби в буквальному сенсі світиться.

"Все починається зі сніданку. Дощовий день вирішили зробити сонячним, поснідати разом перед роботою", - підписані кадри. Фреймут зазначає, що знаходиться поруч з чоловіком. І, дійсно, на наступному фото вона ніжно притулилася своїм обличчям до його.

Раніше повідомлялося, що Фреймут зізналася своїм фоловерам, що довгий час таїла образу на чоловіка. Причиною сварки стало те, що він мало приділяв їй уваги.

«Я колись дуже ображалася, що Володимир не робить багато компліментів. Всі ми чекаємо постійного захоплення, оберемків квітів... Потім починаєш цінувати інші речі: коли він турбується, чи не захворіла ти, коли подає чашку кави, робить все, щоб ти не хвилювалася», - розповіла телеведуча про те, як поборола свою образу.

Крім того, Фреймут в одному з інтерв'ю розкрила, чому пішла з "Нового каналу", коли стала дружиною гендиректора.

"Я потрапила не в те місце. Мені було там дуже погано. Всі говорили: "Боже, дружина гендиректора каналу, це так добре!". Але я постійно відчувала, як на мене косо дивляться, як колеги, яких я щиро любила, просто відверталися від мене. Я відчувала, що мене там не хочуть", - ділилася переживаннями Ольга.

Нагадаємо, що конфлікт Кухар і Фреймут: суддя "Танців «зважилася розповісти, що відбувається," вже п'ять років...».

Як повідомляла Politeka, щаслива Фреймут приголомшила фото зі своєю копією: "ніколи навіть не думала...".