38-летняя телеведущая Ольга Фреймут растрогала публику неожиданным фото и теплыми словами

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивный снимок, на котором предстала вместе со своей мамой Аллой Фреймут. Женщины стоят впритык друг к другу, держась за руки.

Ольга в белой свободной рубашке и серо-бежевой накидке, а ее мать в голубом шерстяном платье.

Невооруженным взглядом заметно, как сильно они похожи.

Пост Ольга приурочила ко Дню учителя, ведь ее родительница не один десяток лет проработала в школе, преподавая физкультуру.

"Моя мама @freimutalla 40 лет работает в школе, никогда даже не думала менять работу. Какое счастье работать по призванию, и как почетно быть педагогом. С праздником всех учителей! Особенно моих - поздравляю Новороздольскую школу №4, школу искусств моего города, ЛНУ им. И.Франко! ... Это фото давнее, первая неделя после рождения сына. 💐🍂🍁 оставляйте под этим постом приветствие вашим учителям 😊", - подписала звезда.

Пользователи кинулись комментировать, присоединяясь к поздравлениям:

"Алла Миколаївна, мій вчитель з фізкультури, а тепер і моєї доньки)) 👍"

"Очень похожи, как две сестры!😍С Днём учителя, вашу маму! Самые хорошие и искренние пожелания и поздравления в ее адрес. Хороших и благодарных ей учеников! ❤️"

"Какие похожие 😍😍😍Красотки 💐"

"Как две капли воды😍"

Ранее мы сообщали, Фреймут растопила сердца публики слезливой историей о спасении брошенных кошкой котят.

В "сториз" телеведущая рассказала, что двоих малышей спасти не удалось. Но третьего они с мужем все же выходили.

Напомним, что красотка-сестра Фреймут затмила сонную ведущую после скандалов на «Танцях з зірками»: «Три часа и все…».

Как сообщала Politeka, Фреймут в пижаме похвасталась, как ей повезло с партнером на "Танцях", называют королем: "Младше меня на...".

Также Politeka писала, какой Ольга Фреймут была до славы, красивыми не рождаются: "Кривые зубы, толстенькая...", неизвестные фото.