Конфликт между телеведущей Ольгой Фреймут и судьей "Танців з зірками" Екатериной Кухар обостряется с эфира в эфир, однако возможно на самом деле все совсем не так, как показывают зрителям

Так, за кулисами конкурса красоты "Миссис Украина International-2020" Кухар призналась в комментарии "Зірковому шляху" на телеканале "Украина", что они с Фреймут дружат, причем давно.

"У меня очень много друзей, и близких, и знакомых, я со многими в хороших отношениях", – заявила прима-балерина.

На вопрос о Фреймут она сказала, что их объединяет дружба, при тому уже пять лет.

"Достаточно давно, наверное лет пять", - заявила судья «Танців».

Напомним, в пятом эфире после сдержанных комментариев в адрес вальса Ольги Фреймут и Ильи Падзины от Каткрины Кухар звездная участница подарила судье ножницы. Фреймут заявила, что при желании строгая судья может подрезать ими себе язык.

Ранее Фреймут посоветовала приме-балерине пойти покаяться. На что Кухар ответила, что пойдет только вместе с телеведущей, а также добавила, что им вместе стоит сходить к психотерапевту.

Позже Кухар рассказала, что когда она ходила в церковь, там Оле просили передать, что гордыня — самый большой грех. Но сразу же подчеркнула, что смотря на грациозный вальс телеведущей, ей удалось с этим справиться.

Напомним, Кухар после "Танців з зірками" надела балетную пачку и показала свое мастерство: "Гордость Украины!"

Как сообщала Politeka, Фреймут в пижаме похвасталась, как ей повезло с партнером на "Танцях", называют королем: "Младше меня на..."

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