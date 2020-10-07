30-річна актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, який розлучається, збентежила заявою та кадрами

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, в одному з яких постала за столиком в ресторані в чорному вбранні з божевільним вирізом на грудях.

Ефектна брюнетка продемонструвала пишний бюст і "пропалила" екрани гострим поглядом.

"Витягли мене на вечерю, в мій улюблений ресторан, в надії, що я все-таки зможу поїсти..., але судячи з обличчя, воно ще не забуло що було сьогодні🤪 🔫 🕷", - поскаржилася Яна.

У чому полягає біда красуня ділилася в попередньому пості.

"Вряди-годи заїхала в "Макавто" і сама того не чекаючи, побалувала себе екзотичною кухнею ☺ ️ Замовила "Чикен Макнаггетс" з курки, а мені ось такі, оригінальні приготували. Спасибі, апетит відбили надовго😂 🥵 🙈 схудну)", - йдеться в повідомленні під цим "милим" фото:

Користувачі кинулися обговорювати побачене: багато хто захопився красивими очима Яни, інші ж зацікавилися її округлими формами.

"Яка ж ти шикарна 😘 🌹 "

"Красивий і глибокий погляд"

"Боже 🤤, ваші очі шикарні😍"

"Вибач звичайно що у тебе з очима? Ну не було цього, просто не шарю..."

"шкода що ви жінки, розучилися готувати вдома і смачно. Було б приємніше бачити саме їжу, вашого приготування 👌 P. S. готую краще Бога 👌"

"Яна, їсти потрібно, не ходи більше в той заклад де комахи швидше забудеться))"

"А мені жука шкода, серце розривається) мені здається ти йому спину зубом роздробила))"

"Силком тягли а улюблений ресторан?! 😀треба все робити із задоволенням інакше не туди потрапить😘"

"Яна ти свої груди не втомлюєшся тягати скрізь? 🤔"

"Дивлюся на вас зараз, яка на фото і днями подивився серіал з вами, домашній арешт, ну зовсім інша!))"

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Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: «Записую нишком...».

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