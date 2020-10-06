Российская актриса и блогерша Яна Кошкина в романтическом настроении разоткровенничалась в Сети
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, записала видеообращение во время поездки в авто.
«Представляете, эту песню я скачала больше 10 лет назад и сегодня спустя столько лет впервые снова слушаю. Очень красивая. Такая ностальгия», - говорит девушка.
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При этом она слушает и подпевает песне Майка Науменко:
Мария, я что-то не вижу
Нимба над твоей головой.
Наверное, мне будет неловко,
Если меня увидят с тобой.
И все это кажется странным,
Но, как говорят, c'est la vie
А когда-то я был готов отдать все
За тень твоей любви.
Как известно, после известия о разводе Гарика Харламова с Кристиной Асмус в Сети стали писать якобы о его романе с Яной Кошкиной, кторую даже стали называть его "невестой". Подобные домыслы девушка сразу же опровергла. Позже ситуация прокомментировал и сам шоумен.
«Каждый день в Сети всплывают какие-то «новости» про мою любовницу или еще про что-то — это очень смешно. Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах — из-за этого как-то даже неловко. Мы живем во время информационного фастфуда, бороться с этим бессмысленно. Я реагирую на все спокойно, в штатном режиме», - заявил Харламов.
Напомним, что Яна Кошкина сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…».
Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".
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