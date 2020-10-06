Российская актриса и блогерша Яна Кошкина в романтическом настроении разоткровенничалась в Сети

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, записала видеообращение во время поездки в авто.

«Представляете, эту песню я скачала больше 10 лет назад и сегодня спустя столько лет впервые снова слушаю. Очень красивая. Такая ностальгия», - говорит девушка.

При этом она слушает и подпевает песне Майка Науменко:

Мария, я что-то не вижу

Нимба над твоей головой.

Наверное, мне будет неловко,

Если меня увидят с тобой.

И все это кажется странным,

Но, как говорят, c'est la vie

А когда-то я был готов отдать все

За тень твоей любви.

Как известно, после известия о разводе Гарика Харламова с Кристиной Асмус в Сети стали писать якобы о его романе с Яной Кошкиной, кторую даже стали называть его "невестой". Подобные домыслы девушка сразу же опровергла. Позже ситуация прокомментировал и сам шоумен.

«Каждый день в Сети всплывают какие-то «новости» про мою любовницу или еще про что-то — это очень смешно. Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах — из-за этого как-то даже неловко. Мы живем во время информационного фастфуда, бороться с этим бессмысленно. Я реагирую на все спокойно, в штатном режиме», - заявил Харламов.

Напомним, что Яна Кошкина сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…».

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".

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