Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в максимально жаркому образі

На фото зірка позувала в закритому купальнику з відкритим животом. Бахарі спокусливо стала, демонструючи достоїнства своєї фігури. Волосся у Гюль були розпущені, а образ красуня доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Малятко", був підписаний купальник у зірки.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дружина", "ти моя дівчинка", "приголомшливий вид", "Привіт, красива дівчина"," лялька бога, ти з'їси себе повністю, mamacita", " Гюль чжун !! Ти як завжди виглядаєш супер шикарно", "Боже мій, виглядає так жарко", "дуже красиво і чудово", " чорт візьми !!! Обожнюю твої вигини і красу", "я б поцілував...", "Дитина дуже мила", "справжнє печиво для жінки", "звідки костюм, хоча", "закінчується гламуром", "Вау, як ти красива, якби я одружився на тобі, шкода, що ти далеко, щоб зустрітися з тобою, дитинко".

Повідомлялося, що турецька модель Гюль Бахарі похвалилася розкішною фігурою в сукні з декольте.

"Не можу дочекатися, щоб показати вам, що ми приготували», - йдеться в повідомленні. Уточнимо, що на опублікованих кадрах Бахарі позує в червоній сукні з екстремальним декольте.

Нагадавши, Турецька Кардашьян засліпила пишною красою в шаленому декольте

Також Politeka писала, що турецька Кардашьян вип'ятила сідниці рекордного розміру і викликала фурор

А ще Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян в майже прозорій сукні ледь приховала пишні достоїнства



