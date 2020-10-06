Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя на отдыхе

На фото красотка сидела в коротеньком платье с большим декольте. Гюль, как можно увидеть, не любит носить белье, зато любит большие декольте. Волосы у модели были распущены, а сидела Бахари за столиком в ресторане, рядом можно увидеть женскую сумочку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Всегда замечательно", "Это прекрасно", "Гуль, ты такая невероятно горячая и красивая! Я люблю тебя!", "Выглядит эффектно", "Безумно красивая", "Совершенно потрясающе", " «Последние новости !!» Вы - причина этой волны тепла, потому что выглядите и вы настолько великолепны, горячи и сексуальны !!", "Максимальное удовольствие женщины", "Офигительно великолепная", "Все о глазах", "Шикарные изгибы!", "Это смертельно великолепно".

Сообщалось, что турецкая модель Гюль Бахари похвасталась роскошной фигурой в платье с декольте.

«Не могу дождаться, чтобы показать вам, что мы приготовили», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Бахари позирует в красном платье с экстремальным декольте. Оно минимально прикрывало роскошные прелести красотки.

Напомним, турецкая Кардашьян блеснула пышными «орешками» в платье с декольте

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