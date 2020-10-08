Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в максимально жарком образе

На фото звезда позировала в закрытом купальнике с открытым животом. Бахари соблазнительно стала, демонстрируя достоинства своей фигуры. Волосы у Гюль были распущены, а образ красотка дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Малышка", был подписан купальник у звезды.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Жена", "Ты моя девочка", "Потрясающий вид", "Привет, красивая девушка", "Кукла бога, ты съешь себя полностью, mamacita", "Гюль чжун !! Ты как всегда выглядишь супер шикарно", "Боже мой, выглядит так жарко", "Очень красиво и замечательно", "Черт возьми !!! Обожаю твои изгибы и красоту", "Я бы поцеловал...", "Детка очень милая", "Настоящее печенье для женщины", "откуда костюм, хотя", "Истекающая гламуром", "Вау, как ты красива, если бы я женился на тебе, жаль, что ты далеко, чтобы встретиться с тобой, детка".

Сообщалось, что турецкая модель Гюль Бахари похвасталась роскошной фигурой в платье с декольте.

«Не могу дождаться, чтобы показать вам, что мы приготовили», - говорится в сообщении. Уточним, что на опубликованных кадрах Бахари позирует в красном платье с экстремальным декольте.

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