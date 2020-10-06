Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о споре

На фото Гюль позировала в блестящем платье с открытыми плечами и спиной. Модель развернулась спиной, демонстрируя пятую точку на камеру. Волосы у Бахари были распущены, а руками красавица взялась за бюст, чтобы наряд не спал. Девушка позировала в каком-то заведении и смотрела прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спорим, ты вкусил дорого", - написала Бахари под фотографией.

Фанаты поставили тысячи лайков под фото и написали комментарии:

"Ты супер красивая, красивая и очень богатая, и у тебя божественные богатые булочки, это заставляет тебя целовать все это", "Богиня", "Элегантная", "Безумно красивая", "Прекрасный элегант", "Ура очень хорошо", "Выглядит великолепно и КРАСИВОЕ место", "Ангел красоты с другой планеты", "У тебя действительно красивые глаза. Вы прекрасны, как цветок розы, вы прекрасно выглядите, вы прекрасны, вы милы. Ты выглядишь прекрасно".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари показала жаркое селфи в зеркале.

На одном из фото Гюль удалось и правда впечатлить видом, ведь она появилась на селфи не в платье, а в кружевах черного цвета и даже показала себя в белье.

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