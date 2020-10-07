29-річна російська відеоблогерка Настя Івлєєва, ведуча програми "Орел і решка", збентежила відвертим фото
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому вигулася в спокусливій позі.
Івлєєва продемонструвала струнку, підтягнуту фігуру в кремовому бікіні. Гаряча блондинка притулилася до стіни, випнувши сідниці й схопившись за ногу. Настя грайливо посміхнулася.
"Доброго ранку, чи що🤪", - підписала вона фото.
Користувачі не змогли байдуже пройти повз такої краси і залишили безліч коментарів. Зокрема, деякі відзначили, що у блогерки кудись "пропав" колишній бюст.
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"Раніше вони були більше"
"Говорила що для тебе викладати фотку в нижній білизні занадто, а сама викладаєш )"
"Нарешті знову нормальні фото"
"Дайте мені таку ж точену фігуру😍"
"як можна таке викласти 🤢"
"Як ніби на італійку схожа) дуже красиве фото 😍"
"Кому душу продала за таку красу??? Розповідай 🥵"
"Популярність падає і з цим одяг теж з тебе падає?😂 увагу вже більше не чим привернути Настьона?😂краще не роздягайся"
Сама Настя, нагадаємо, зізнавалася, що останнім часом схудла на 10 кг.
Раніше блогерка насмішила мережу обробленим в спеціальному додатку фото, де додала собі "ваги", а разом з тим збільшила груди.
"Зате циц**и повернулися😂 😂 😂"; "насть, ти набрала ваги трохи або мені здається?"; "Всім би таку жінку як ти😁 😁"; "ООО НАСТЮХА, нарешті ти без цього сраного фотошопу❤️", - вправлялися в сарказмі користувачі в коментарях.
Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" зганьбилася, засвітивши труси у відвертому образі
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