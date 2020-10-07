"Популярність падає і одяг теж?"

29-річна російська відеоблогерка Настя Івлєєва, ведуча програми "Орел і решка", збентежила відвертим фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому вигулася в спокусливій позі.

Івлєєва продемонструвала струнку, підтягнуту фігуру в кремовому бікіні. Гаряча блондинка притулилася до стіни, випнувши сідниці й схопившись за ногу. Настя грайливо посміхнулася.

"Доброго ранку, чи що🤪", - підписала вона фото.

Користувачі не змогли байдуже пройти повз такої краси і залишили безліч коментарів. Зокрема, деякі відзначили, що у блогерки кудись "пропав" колишній бюст.

"Раніше вони були більше"

"Говорила що для тебе викладати фотку в нижній білизні занадто, а сама викладаєш )"

"Нарешті знову нормальні фото"

"Дайте мені таку ж точену фігуру😍"

"як можна таке викласти 🤢"

"Як ніби на італійку схожа) дуже красиве фото 😍"

"Кому душу продала за таку красу??? Розповідай 🥵"

"Популярність падає і з цим одяг теж з тебе падає?😂 увагу вже більше не чим привернути Настьона?😂краще не роздягайся"

Сама Настя, нагадаємо, зізнавалася, що останнім часом схудла на 10 кг.

Раніше блогерка насмішила мережу обробленим в спеціальному додатку фото, де додала собі "ваги", а разом з тим збільшила груди.

"Зате циц**и повернулися😂 😂 😂"; "насть, ти набрала ваги трохи або мені здається?"; "Всім би таку жінку як ти😁 😁"; "ООО НАСТЮХА, нарешті ти без цього сраного фотошопу❤️", - вправлялися в сарказмі користувачі в коментарях.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" зганьбилася, засвітивши труси у відвертому образі

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