"Популярность падает и одежда тоже?"

29-летняя российская видеоблогерша Настя Ивлеева, ведущая программы "Орел и решка", обескуражила откровенным фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором выгулась в соблазнительной позе.

Ивлеева продемонстрировала стройную, подтянутую фигуру в кремовом бикини. Горячая блондинка прислонилась к стене, выпятив ягодицы и ухватившись за ногу. Настя игриво улыбнулась.

"доброе утро, штоле ☀️🤪", - подписала она фото.

Пользователи не смогли безучастно пройти мимо такой красоты и оставили уйму комментариев. В частности, некоторые отметили, что у блогерши куда-то "пропал" былой бюст.

"Раньше они были больше"

"Говорила что для тебя выкладывать фотку в нижнем белье слишком, а сама выкладываешь )"

"Наконец-то снова нормальные фото"

"Дайте мне такую же точеную фигуру😍"

"как можно такое выложить 🤢"

"Как будто на итальянку похожа) очень красивое фото 😍"

"Кому душу продала за такую красоту??? Рассказывай 🥵"

"Популярность падает и с этим одежда тоже с тебя падает?😂 внимание уже больше не чем привлечь Настёна ?😂лучше не раздевайся"

Сама Настя, напомним, признавалась, что в последнее время похудела на 10 кг.

Ранее блогерша насмешила Сеть обработанным в специальном приложении фото, где добавила себе "веса", а вместе с тем и увеличила грудь.

"Зато сис**и вернулись 😂😂😂"; "Насть, ты поднабрала веса чуть-чуть или мне кажется?"; "Всем бы такую женщину как ты 😁😁"; "ООО Настюха, наконец-то ты без этого сраного фотошопа❤️", - упражнялись в сарказме пользователи в комментариях.

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