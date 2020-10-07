29-летняя российская видеоблогерша Настя Ивлеева, ведущая программы "Орел и решка", обескуражила откровенным фото
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором выгулась в соблазнительной позе.
Ивлеева продемонстрировала стройную, подтянутую фигуру в кремовом бикини. Горячая блондинка прислонилась к стене, выпятив ягодицы и ухватившись за ногу. Настя игриво улыбнулась.
"доброе утро, штоле ☀️🤪", - подписала она фото.
Пользователи не смогли безучастно пройти мимо такой красоты и оставили уйму комментариев. В частности, некоторые отметили, что у блогерши куда-то "пропал" былой бюст.
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"Раньше они были больше"
"Говорила что для тебя выкладывать фотку в нижнем белье слишком, а сама выкладываешь )"
"Наконец-то снова нормальные фото"
"Дайте мне такую же точеную фигуру😍"
"как можно такое выложить 🤢"
"Как будто на итальянку похожа) очень красивое фото 😍"
"Кому душу продала за такую красоту??? Рассказывай 🥵"
"Популярность падает и с этим одежда тоже с тебя падает?😂 внимание уже больше не чем привлечь Настёна ?😂лучше не раздевайся"
Сама Настя, напомним, признавалась, что в последнее время похудела на 10 кг.
Ранее блогерша насмешила Сеть обработанным в специальном приложении фото, где добавила себе "веса", а вместе с тем и увеличила грудь.
"Зато сис**и вернулись 😂😂😂"; "Насть, ты поднабрала веса чуть-чуть или мне кажется?"; "Всем бы такую женщину как ты 😁😁"; "ООО Настюха, наконец-то ты без этого сраного фотошопа❤️", - упражнялись в сарказме пользователи в комментариях.
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