29-летняя телезвезда и блогерша Настя Ивлеева позабавила публику необычным фото, а особенно - смелым ракурсом
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позирует в купальнике, лежа на животе. В глаза сразу же бросаются огромные "габариты" Насти.
"Любимый фоткал😂", - подписала блогерша, намекая на своего мужа, певца Элджея, с которым они сейчас отдыхают в тропической стране.
Конечно же, фото обработано в редакторе, однако, пользователи успели обрадоваться "выросшему" у Насти бюсту - ведь ранее она жаловалась, что похудела на 10 кг, и выставила провокативные кадры в "тесном" топе, на которых поклонники, как ни пытались, но не смогли разглядеть былые округлости.
В комментариях пользователи оценили изменения в Насте:
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"Когда твои бицепсы круче, чем у любимого 💪"
"вот это #бабабой !!😼"
"Зато сис**и вернулись 😂😂😂"
"Насть, ты поднабрала в веса чуть-чуть или мне кажется?"
"Всем бы такую женщину как ты 😁😁"
"ООО Настюха, наконец-то ты без этого сраного фотошопа❤️"
"Изменилась ты на карантине! Вот так и бывает. Жрёшь жрёшь... И плохой фотограф 😂🔥😄"
До этого Ивлеева комментировала свою "потерю" бюста, заявив, что ни о чем не жалеет:
«Открою секрет: когда ты жирная — сис**и тоже жирные. Когда ты стройная, то и сис**и стройные. Мне лично жирные сис**и не нравятся. Силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу, хожу со стройными. С момента, как мы с вами познакомились, я была толще на 10 кг», — объяснила Настя.
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