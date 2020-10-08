Відома модель Памела Андерсон показала себе, хвалячись диким образом

На фото Памела була в сукні з корсетом. Прозорі під'юбники додали образу пікантності, а сама Андерсон сиділа на стільці за столиком і відвела погляд від камери. Волосся у моделі було розпущеним, а ноги зірка вирішила підняти. Суду по всьому, легенда знаходилася десь в ресторані. Фото вийшло дуже ефектним, адже корсет прикрашає будь-яку красуню. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дико постійна", - написала під фото Андерсон.

Фанати поставили майже 7 тисяч лайків і не писали Коментарі, так як Памела заборонила їх залишати користувачам, крім друзів, але так і хочеться написати: "еталон краси".

Повідомлялося, що легендарна голлівудська актриса і модель Памела Андерсон подражнила шанувальників своїм найяскравішим чином.

Памела грала спокусливу красуню в червоному обтягуючому купальнику. На фото видно, як силіконові груди зірки так і норовить вистрибнути з кайданів.

На другому фото, яке опублікувала Андерсон, знято її обличчя крупним планом. Вона дивиться вдалину, її очі сліпить Сонце.

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