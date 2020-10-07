43-річна актриса Олена Кравець, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" заінтригувала несподіваними кадрами, знятими на природі

Як передає Politekа.net, знаменитість опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram нове відео, на якому постала під час фотосесії в пустельній місцевості за містом (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Олена позувала в білому светрі, молочних брюках і тренчі кольору кави з молоком. Потім змінила наряд на чорне пальто та стильний капелюшок такого ж кольору.

Для ефектних фото актриса вляглася в траву, потім прогулялася по висушеній землі. Користувачі впізнали в цій місцевості - окретності Куяльницького лиману.

"Ще трохи магії вчорашніх зйомок, осені, неба і людей... А що знімали - таємниця поки. Coming soon..) ", - підписала кадри Кравець.

Коментуючі стали гадати привід для зйомки: деякі версії були вельми несподіваними, наприклад, з'явилося припущення, що Олена втретє вагітна. Відзначимо, у неї вже є 17-річна дочка Маша і 4-річні двійнята Катя і Ваня.

"Мені здалося, або не здалося - вагітність!?!!!!😉"

"Вагітність 🎉"

"Ви така красива😍❤️👏"

"Неймовірно 😍"

"Цікаві пейзажі лиману куяльник"

"Наш Куяльник💥"

"Ніжна, загадкова, Така ви прекрасна, Олена😻 от чесно, з кожним роком все краще і неповторніше👏 Браво️ ️ так тримати 💪 🌺 "

"Заінтригувала💞"

"Таємниця завжди стає явною:)"

"Клас...але застудитися можна...👏"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося сімейне фото Кравець з чоловіком і двійнятами. Вони відпочивали за містом, катаючись на моторному човні.

Нагадаємо, що ніжна Олена Кравець полонила красою в блузі з незвичайним врізом:»яка ж ти прекрасна".

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