43-річна актриса Олена Кравець, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" заінтригувала несподіваними кадрами, знятими на природі
Як передає Politekа.net, знаменитість опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram нове відео, на якому постала під час фотосесії в пустельній місцевості за містом (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Олена позувала в білому светрі, молочних брюках і тренчі кольору кави з молоком. Потім змінила наряд на чорне пальто та стильний капелюшок такого ж кольору.
Для ефектних фото актриса вляглася в траву, потім прогулялася по висушеній землі. Користувачі впізнали в цій місцевості - окретності Куяльницького лиману.
Масштабна НП обрушилася на Україну, вибухають боєприпаси: перші фото катастрофи
"Кварталу 95 "повний капець": Дизель Шоу епічно переплюнув команду Кошового, в мережі з'явилося відео
Асмус, яка розлучається, в прозорому комбінезоні несподівано звернулася до Харламова: "Нахрін божевільні.."
Підрослі двійнята Пугачової та Галкіна приголомшили зовнішністю: "Синок гарнішає, а Лізонька..."
"Ще трохи магії вчорашніх зйомок, осені, неба і людей... А що знімали - таємниця поки. Coming soon..) ", - підписала кадри Кравець.
Коментуючі стали гадати привід для зйомки: деякі версії були вельми несподіваними, наприклад, з'явилося припущення, що Олена втретє вагітна. Відзначимо, у неї вже є 17-річна дочка Маша і 4-річні двійнята Катя і Ваня.
"Мені здалося, або не здалося - вагітність!?!!!!😉"
"Вагітність 🎉"
"Ви така красива😍❤️👏"
"Неймовірно 😍"
"Цікаві пейзажі лиману куяльник"
"Наш Куяльник💥"
"Ніжна, загадкова, Така ви прекрасна, Олена😻 от чесно, з кожним роком все краще і неповторніше👏 Браво️ ️ так тримати 💪 🌺 "
"Заінтригувала💞"
"Таємниця завжди стає явною:)"
"Клас...але застудитися можна...👏"
Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося сімейне фото Кравець з чоловіком і двійнятами. Вони відпочивали за містом, катаючись на моторному човні.
Нагадаємо, що ніжна Олена Кравець полонила красою в блузі з незвичайним врізом:»яка ж ти прекрасна".
Як повідомляла Politeka, похмура Олена Кравець ошелешила зізнанням після важкої хвороби: "все повертається...".
Також Politeka писала, що Олена Кравець повалялася в траві під дощем: "з роками стає...".