Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец восхитила внешним видом

Как передает Politeka.net, фото знаменитости появилось в фан-аккаунте в Инстаграм.

На снимке Кравец запечатлена в нежной шелковой блузке с небычным вырезом на спине. Она подняла руку вверх и запрокинула голову.

Образ подчеркивает легкий макияж. Особую изюминку привносит блестяжая розовая помада. Волосы артистки уложены волнами, в ушах - небольшие сережки.

Ярким акцентом служжит маникюр вишневого оттенка.

Кравец засыпали комплиментами.

«Какая же ты прекрасная. Влюбляюсь в тебя», «Красавица», «Леночка, доброе утро тебе и твоей семье, отличного настроения и хорошего дня», - пишут в комментариях.

Ранее Елена через популярное приложение показала, как бы она выглядела в разных национальностях.

Так, на первом фото была изображена сама артистка, на втором - Кравец представлена с внешностью африканки, на третьем - азиатки, а на четвертом - индианки.

Благодаря этому приложению фото получились четкими и очень интересными. Нельзя не отметить красоту Елены в разных образах.

При этом улыбка красотки добавила фотографиям солнечности, отчего на снимки приятно смотреть.

"Мы с тобой одной крови", - написано под снимком.

Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».

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