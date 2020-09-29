Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец восхитила внешним видом
Как передает Politeka.net, фото знаменитости появилось в фан-аккаунте в Инстаграм.
На снимке Кравец запечатлена в нежной шелковой блузке с небычным вырезом на спине. Она подняла руку вверх и запрокинула голову.
Образ подчеркивает легкий макияж. Особую изюминку привносит блестяжая розовая помада. Волосы артистки уложены волнами, в ушах - небольшие сережки.
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Ярким акцентом служжит маникюр вишневого оттенка.
Кравец засыпали комплиментами.
«Какая же ты прекрасная. Влюбляюсь в тебя», «Красавица», «Леночка, доброе утро тебе и твоей семье, отличного настроения и хорошего дня», - пишут в комментариях.
Ранее Елена через популярное приложение показала, как бы она выглядела в разных национальностях.
Так, на первом фото была изображена сама артистка, на втором - Кравец представлена с внешностью африканки, на третьем - азиатки, а на четвертом - индианки.
Благодаря этому приложению фото получились четкими и очень интересными. Нельзя не отметить красоту Елены в разных образах.
При этом улыбка красотки добавила фотографиям солнечности, отчего на снимки приятно смотреть.
"Мы с тобой одной крови", - написано под снимком.
Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».
Как сообщала Politeka, эффектная Кравец впечатлила моложавым образом: уникальное фото.
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